SG Rödental-Neustadt feiert Meisterschaft

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Damen der HSG Rödental-Neustadt den Sieg im entscheidenden Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Marktleuthen/Niederlamitz. Damit war der Meistertitel in der Bezirksliga-Ost perfekt.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison gingen die HSGlerinnen nach der Sommerpause mit neuer Motivation in die Vorbereitung, um dieses Jahr ihr Ziel zu erreichen. Auch von der Trainerbank wehte in diesem Jahr ein frischer Wind.

Mit Michael "Clever" Baumann konnte man einen erfahrenen Trainerfuchs gewinnen, der die Mädels für ihr Vorhaben fit für die bevorstehende Aufgabe machte. Auch auf dem Parkett konnte der ein oder andere Neuzugang präsentiert werden und somit startete eine schlagkräftige Truppe in die Saison.

Diese stellte eine ganz andere Herausforderung dar. Nur fünf Mannschaften waren in diesem Jahr in der Liga vertreten. Durch die dadurch resultierenden langen Spielpausen war es schwer die Konzentration über den Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dies gelang den HSGlerinnen mit aller Erfahrung gut. Mit einer konzentrierten Leistung im finalen Spiel wurde die Meisterschaft und damit der verbundene Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht. metz