SG Oberland übernimmt zweiten Platz

Die SG Oberland bleibt die Mannschaft der Stunde in der Kreisklasse 4 Kulmbach. Das 5:0 gegen den VfR Katschenreuth II war der siebte Sieg in Folge, der zudem den Sprung auf Platz 2 brachte. Dabei profitierte die Spielgemeinschaft auch von der schwachen Leistung des zuvor zweitplatzierten TSV 08 Kulmbach bei der 0:1-Niederlage gegen den TSC Mainleus (4.).



Kreisklasse 4 Kulmbach

TSV 08 Kulmbach -

TSC Mainleus 0:1

Den Unterschied zwischen zwei schwachen Mannschaften machte der zumindest bei den Gästen erkennende Kampfgeist aus. Den entscheidenden Treffer schoss aber die Heimelf für den TSC: Völlig ohne Gegnerdruck beförderte Könen den Ball am eigenen Tormann vorbei ins Tor. Als Lutz auf dem Weg zum leeren Mainleuser Tor gefoult wurde, zeigte der Schiedsrichter überraschend nur die Gelbe Karte. Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient.

Schiedsrichter: Rußler (Zell). - Zuschauer: 100. - Tor: 0:1 Könen (59. - Eigentor). kva



SSV Peesten -

TSV Neudrossenfeld III 2:1

Der SSV ging nach schönem Zuspiel von Schott durch Rauh in Führung. Als der Ball neun Minuten später zufällig zu Rauh kam, erhöhte dieser auf 2:0. Den dritten Peestener Treffer verhinderte nach einem Freistoß die Querlatte des TSV-Tores. In Durchgang 2 wurden die Gäste stärker, doch die besseren Chancen hatten die Hausherren. Mehrmals verpassten sie die Entscheidung. So musste der SSV nach Stöckers Freistoßtreffer noch um den Sieg zittern. Doch die kampfstarke Heimelf brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

Schiedsrichter: Matthes (Neuensorg). - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 Rauh (23.), 2:0 Rauh (32.), 2:1 Stöcker (75.). op



FC Ludwigschorgast -

ASV Marktschorgast 1:1

Der verdiente Ausgleich der Gäste fiel in der vorletzten Minute. Der ASV hatte vor allem in Halbzeit 2 das Spiel bestimmt und die Heimelf in die Defensive gedrängt. Jedoch ließ er viele Chancen aus. Erst ein 35-Meter-Freistoß von Frankrone brachte das 1:1 für den ASV, der kurz darauf den Siegtreffer vergab. Dabei hatte die Partie für den FC gut begonnen: Nach einem Traumpass von Weber erzielte Graf im Nachschuss das 1:0. Die beste Möglichkeit zum 2:0 vergab der frei stehende Heinl.

Schiedsrichter: Fuhrmann (Pressig). - Zuschauer: 70. - T ore: 1:0 Graf (12.), 1:1 Frankrone (89.). tb



SG Oberland -

VfR Katschenreuth II 5:0

Nach einer Viertelstunde brachte Walz den Ball nach innen, wo Groß zur Führung traf. Eine missglückte Rückgabe von H. Passing führte zum 2:0-Pausenstand. Nach Wiederanpfiff wurden die Gäste etwas stärker, doch nach dem 3:0 durch Groß waren sie nur noch auf Schadensbegrenzung aus. Dennoch kam die SG nach schönen Kombinationen durch Vanderlei und den eingewechselten N. Haas zu einem nie gefährdeten Erfolg.

Schiedsrichter: Schrenker (Hollfeld). - Zuschauer: 70. - Tore: 1:0 Walz (16.), 2:0 H. Passing (32. - Eigentor), 3:0 Groß (60.), 4:0 Vanderlei (82.), 5:0 N. Haas (88.). gs



SG Rugendorf/Losau -

TSV Trebgast 6:2

In diesem kampfbetonten Spiel dominierten die Gäste das Mittelfeld, doch die SG konterte eiskalt. Nach einem Fehler in der TSV-Abwehr schob Nützel zum 1:0 ein. Stöcker traf aus der Distanz zum verdienten 1:1. Doch mit dem nächsten Angriff fiel die erneute SG-Führung: Nach einer Bogenlampe hatte Nützel unbedrängt eingeköpft. Lamnek ließ mit einem wuchtigen Freistoß das 3:1 folgen. Als Blüchel noch vor der Halbzeitpause den vierten SG-Treffer erzielt hatte, war die Partie entschieden. In der zweiten Hälfte scheiterten die Gäste immer wieder an SG-Keeper Weinmann - unter anderem mit einem Strafstoß. In der Schlussphase erhöhte Blüchel per Doppelpack auf 6:1, ehe die enttäuschenden Gäste noch Ergebniskosmetik betrieben.

Schiedsrichter: Fritzsch (Trogen). - Zuschauer: 85. - Tore: 1:0 Nützel (13.), 1:1 Stöcker (19.), 2:1 Nützel (26.), 3:1 Lamnek (33.), 4:1, 5:1, 6:1 Blüchel, M. (39., 71. und 81.), 6:2 Sesselmann (85.). vf



TSV Thurnau -

SV Motschenbach 1:0

Beide Abwehrreihen hatten die Offensive des Gegners im Griff, es gab kaum Torchancen. In der zweiten Halbzeit wagte Thurnau etwas mehr und erarbeitete sich einige Möglichkeiten. Doch erst als TSV-Spielertrainer Sajaja von der Torwartposition in den Sturm wechselte, waren die Angriffe zielstrebiger. Das 1:0 fiel durch einen von Florian Bergmann sicher verwandelten Handelfmeter. Die Gäste wachten nun auf, stemmten sich aber vergeblich gegen die Niederlage. Mit dem vierten Sieg in Folge setzt sich der TSV im Mittelfeld der Tabelle fest.

Schiedsrichter: Boerner (Neustadt-Wildenheid). - Zuschauer: 107. - Tor: 1:0 Bergmann (72. - Handelfmeter). rh

TDC Lindau -

SSV Kasendorf II 0:2

In Halbzeit 1 brachten die ersatzgeschwächten Trimmer die Gäste ein ums andere Mal in Verlegenheit. Nur der Treffer blieb aus. Dann leitete ein katastrophaler Fehlpass von Dreßel das 0:1 für den SSV ein, der in der Folge tief stand und souverän wirkte. Das lag aber auch an der Ideenlosigkeit der Heimelf. Bei Kontern waren die Gäste stets gefährlich, das 0:2 fiel in der Schlussminute. Zuvor hatte der TDC per Kopf das 1:1 verpasst.

Schiedsrichter: Helgert (Waldsassen). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1, 0:2 Wenig (42. und 90.). ww



FC Neuenmarkt -

TSV Harsdorf 1:1

Der FC stellte das spielstärkere Team, verpasste bei einer Doppelchance aber die Führung. Dann traf Harsdorf zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel drängte der FCN auf den Ausgleich. Bevor Kimmich traf, hatte die Heimelf schon zahlreiche Chancen vergeben. Die schlechte Chancenverwertung setzte sich auch in der Schlussphase fort.

Schiedsrichter : Birner (Bindlach). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Schreiber (27.), 1:1 Kimmich (84.). fw