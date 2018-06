SG Nurn/Tschirn überrascht im Elfmeterschießen gegen Neufang

Zum Auftakt in den Kreispokal 2018/19 hat die neu gegründete Spielgemeinschaft des SV Nurn und des SSV Tschirn ein Ausrufezeichen gesetzt und den Kreisligisten DJK-SV Neufang nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. In der zweiten Runde trifft die SG am Freitag in Nurn auf den TSV Windheim (18.30 Uhr).

Der Kreisklassist SV Steinwiesen hat derweil seine Pflichtaufgabe beim A-Klassisten SG Nordhalben erfüllt und spielt nun zur gleichen Zeit beim FSV Ziegelerden.

SG Nurn/Tschirn -

DJK-SV Neufang 5:3 n.E. (1:1)

Nach der frühen Führung für Neufang durch Brehm hatte es den Anschein, als würde die Partie den erwarteten Verlauf für den favorisierten Kreisligisten nehmen. Doch der DJK-SV war sehr ersatzgeschwächt angetreten, so dass es sich mehr oder weniger um eine verstärkte "Zweite" handelte. So waren die Hausherren in der Lage, in der ersten Halbzeit das Geschehen ausgeglichen zu gestalten.

Kurz nach dem Wiederanpfiff glich die neu gegründete Spielgemeinschaft nicht nur durch Uli Hofmann zum 1:1 aus, sondern hätte im weiteren Verlauf aufgrund der sich bietenden Möglichkeiten in Führung gehen können.

Da in den 90 Minuten allerdings auf keiner Seite mehr ein Treffer fallen wollte, kam es zum Elfmeterschießen. Während sich dabei die Einheimischen treffsicher präsentierten, verschossen zwei Gästeakteure den Elfer. hf

Tore: 0:1 Brehm (3.), 1:1 U. Hofmann (49.) - Elfmetertorschützen: Klug, Wich, U. Hofmann und Gorzellik für Nurn; Förtschbeck und Reißig für Neufang / SR: Tobias Hentschel (SV Wolfers-/Neuengrün).



SG Nordhalben -

SV Steinwiesen 1:3 (1:1)

Die Gäste hatten die reifere Spielanlage und brachten ihre Angriffe immer wieder zum Abschluss. Die Latte verhinderte nach 15 Minuten die frühe Führung des Kreisklassisten aus Steinwiesen. Die SGN stemmte sich mit aller Macht gegen die Angriffswelle des Nachbarvereins und konnte wenige Nadelstiche mit gelegentlich Gegenangriffen setzen.

Nach einer halben Stunde erzielte der SVS nach einem Eckball per Kopfball das verdiente Führungstor. Mit dem Pausenpfiff erzielte Spazek nach einer feinen Einzelleistung den überraschenden Ausgleichstreffer.

Im zweiten Durchgang witterten die solide agierenden Hausherren ihre Chance und konnten lange Zeit die Partie offen gestalten. Der SV Steinwiesen war aber zu stark und entschied das Pokalspiel mit einem Doppelschlag verdient für sich.

Tore: 0:1 Simon (32.), 1:1 Spazek (45.), 1:2 Hoderlein (75.), 1:3 Hoderlein (80.) / SR: Fuhrmann (FC Pressig). ww