Kronach vor 22 Stunden

Tischtennis-Damen

SG Neuses II feiert die Meisterschaft

Was sich schon seit längerem bei den Tischtennis-Damen in der Bezirksklasse A abgezeichnet hatte, ist nun auch eingetreten. Nach dem 13. Sieg in Serie, diesmal beim TSV Windheim II, ist die zweite Man...