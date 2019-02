SG Neuses auf Meisterkurs

Mit großen Schritten steuert in der Damen-Bezirksklasse A die zweite Mannschaft der SG Neuses (22:0 Punkte) auf den Meistertitel zu. Gleich mit 8:1 wurde der Verfolger TS Kronach (16:8) in die Schranken gewiesen, so dass der Vorsprung auf acht Zähler ausgebaut wurde.

Nach Punkten mit Kronach ist der SV Fischbach gleichgezogen, der bei Steinberg III und gegen Windheim II auftrumpfte. Chancen auf den zweiten Platz darf sich auch noch der TSV Steinberg II (16:10) ausrechnen, der in Marienroth die Oberhand behielt.

TSV Steinberg III - SV Fischbach 1:8

Gleich fünf Einzel und die beiden Eingangsdoppel absolvierten die Gäste ohne jeglichen Satzverlust. So verdeutlicht auch das Satzverhältnis von 25:4 die Überlegenheit von Fischbach.

Ergebnisse: Hollederer/Jakob - Neumann/Ludwig 0:3, Hohenberger/Wachter - Kastner/Tittel 0:3, Hollederer - Neumann 1:3, Hohenberger - Kastner 3:1, Wachter - Ludwig 0:3, Jakob - Tittel 0:3, Hollederer - Kastner 0:3, Hohenberger - Neumann 0:3, Wachter - Tittel 0:3.

TV Marienroth - TSV Steinberg II 5:8

Die etwas besseren Karten hielt zunächst Marienroth in der Hand (3:1, 4:3). Doch mit vier Siegen in Folge drehte Steinberg den Spieß zur eigenen 7:4-Führung um. Die einmal mehr überragende Anni Fiedler (3,5 Punkte) verkürzte zwar nochmals, doch mit einem 11:9 im Entscheidungssatz markierte die ebenso wie Fiedler ungeschlagene Barbara Lang für die Gäste den achten Punkt.

Ergebnisse: A. Fiedler/Hofmann - Müller/Rehm 3:1, Kirschner/L. Fiedler - Schneider/Lang 1:3, Fiedler - Rehm 3:0, Kirchner - Müller 3:1, Hofmann - Lang 2:3, L. Fiedler - M. Schneider 0:3, A. Fiedler - Müller 3:0, Kirchner - Rehm 2:3, Hofmann - Schneider 0:3, L. Fiedler - Lang 2:3, Hofmann - Müller 0:3, A. Fiedler - Schneider 3:0, Kirchner - Lang 2:3.

TS Kronach - SG Neuses II 1:8 Nach der 2:0-Gästeführung verkürzte Margit Bayer zwar, doch war dies schon der Ehrenpunkt für Kronach. Der Meisterschaftsfavorit gab sich in den folgenden sechs Einzeln keine Blöße und kam so zu einem unerwartet klaren Auswärtserfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten.

Ergebnisse: Heim/Zimmermann - Gareis/ Göbel 2:3, Bayer/Brückner - Schrafft/Bauernsachs - Seidl 0:3, Bayer - Schrafft 3:0, Heim - Gareis 1:3, Brückner - Göbel 1:3, Zimmermann - Bauernsachs-Seidl 0:3, Bayer - Gareis 1:3, Heim - Schrafft 1:3, Brückner - Bauernsachs-Seidl 1:3.

SV Fischbach - TSV Windheim II 8:1

Die Grenzen zeigten die Einheimischen der zweiten Windheimer Vertretung auf. Ein Doppel und vier Einzel gewann Fischbach ohne Satzverlust. Den Ehrenpunkt für die Gäste markierte Claudia Russ.

Ergebnisse: Neumann/Ludwig - Russ/M. Löffler 3:0, Kastnr/Tittel - Detsch/Frauenhofer 3:1, Kastner - Löffler 3:0, Neumann - Cl. Russ 2:3, Tittel - Frauenhofer 3:0, Ludwig - Detsch 3:0, Kastner - Russ 3:1, Neumann - Löffler 3:1, Tittel - Detsch 3:0.