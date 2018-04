SG Kunstadt-Weidhausen feiert endlich wieder einen Erfolg

Mit einer geschlossenen Teamleistung bezwangen die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen die Reserve des HSV Bergtheim mit 24:17. Entscheidend war die Leistung in der ersten Spielhälfte, die zur motivierenden 14:7-Pausenführung führte.



Landesliga Nord, Frauen

HSV Bergtheim II -

SG Kunstadt-Weidh. 17:24

"Entscheidend war die mannschaftliche Geschlossenheit" freute sich Weidhausens Spielertrainerin Christine Gahn. "Jeder hat für jeden gekämpft. Es hat Spaß gemacht."

Die Spielfreude der SGK konnten die Gastgerberinnen auch nicht durch eine kompromisslose Deckungsarbeit ausgleichen. Die Gäste nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und lagen bis zur achten Minute bereits mit 6:1 in Front. Selbst die erste Zweiminutenstrafe gegen Marion Held brachte die SG nicht aus dem Tritt (2:8; 17. Minute)Konzeot, zumal HSV-Spielerin Tina Hartl beim Strafwurf scheiterte. Die Gastgeberinnen kamen in der Folge besser in die Partie, schafften es aber nicht, den Spielstand zu drehen.



Selbstvertrauen wächst

Nach der Halbzeit wuchs das Selbstvertrauen der Gäste weiter an, die ihren Vorsprung auf elf Treffer ausbauten (21:10, 42. Minute). Nach einer Zeitstrafe gegen die Kunstadterin Franziska Röschlein warf Bergtheim alles nach vorne, Doppelschlag folgte auf Doppelschlag und dem HSV gelangen spät noch drei Tore in Folge - zu spät: Fabienne Seufert und Marion Held hielten ihr Team im Spiel. kag

SG Kunstadt/Weidhausen: F. Seufert (9 Tore/5 Siebenmeter), M. Held (4), L. Bauer (4), F. Röschlein (2), S. Schnack (2), L. Baier (1), L. Pühlhorn (1), S. Aust (1). - HSV Bergtheim II: T. Hartl (5), E. Föhling (3), P. Rösner (2), R. Deckert (2), S. Weber (2), J. Nolte (1), L. Reichert (1), M. Cam (1).