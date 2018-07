SG Haßberge fit für "Unterfränkische"

red



Bei der SG Haßberge laufen die Vorbereitungen auf die am kommenden Wochenende stattfindenden Unterfränkischen Bezirksmeisterschaften auf der 50m-Langbahn in Ebern auf Hochtouren. Um noch einmal den aktuellen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen abzurufen, nahm die SG am Samstag am "Main-Echo-Cup" in Aschaffenburg teil. Die Trainerinnen Teresa Rottmann und Claudia Roth machten sich mit zehn Schwimmern auf den Weg zum Vereinsbad des Ausrichters SSKC Poseidon Aschaffenburg. Auch wenn bei Außentemperaturen von unter 15 Grad der erste Sprung den Meisten nicht leicht fiel, hatten sich Dana und Noreen Bertram, Jonathan Bischoff, Anna Hofmann, Eleonora-Francesca Martani, Lena Roth, Johanna und Julia Strobel, Julian Stieb sowie Lukas Stottele vor dem ersten Startsignal gut eingeschwommen und überzeugten trotz der nicht idealen Bedingungen mit guten Ergebnissen. Dabei waren es einmal mehr die jüngsten Starter, die für sich sogar neue persönliche Bestzeiten verbuchten. Die Haßbergschwimmer behaupteten sich in dem aus sechs Vereinen bestehenden Teilnehmerfeld gut. Schwimmer und Trainer waren mit den gezeigten Leistungen, den geschwommenen Zeiten sowie den erreichten Platzierungen zufrieden.