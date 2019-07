SG Eltmann startet musikalisch in Jubiläumswochen

Mit einem Open-Air-Konzert auf der Mainhalbinsel eröffnete die Fußballabteilung der SG Eltmann ihre Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Bei hochsommerlichen Temperaturen war dies ein gelungener Auftakt, zu dem die "Blechstreet-Boys" beitrugen (im Bild). Sie sorgten für Stimmung. Am kommenden Wochenende geht es dann weiter, wobei am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit Ehemaligentreffen stattfindet. Am gesamten Wochenende gibt es dann Fußball: mit einem Kleinfeldturnier der U11 am Samstag, 6. Juli, ab 9 Uhr sowie bei zahlreichen Einlagespielen der U9 und U13. Sportliche Höhepunkte sind die beiden höherklassigen Einlagespiele: Die Jubiläumsmannschaft SG Eltmann tritt gegen den Bayernligisten FC Sand am Samstag um 17 Uhr an und der FC Eintracht Bamberg trifft auf den Würzburger FV am Sonntag, 7. Juli, um 16 Uhr. Bei allen Fußballspielen ist der Eintritt frei. Text und Foto: Günther Geiling