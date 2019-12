SG Einberg dominiert bei Gaumeisterschaft

Die Gaumeisterschaft ist der Start in die neue Saison aller Sportschützen, hier wird der Grundstein für die oberfränkischen, bayerischen und deutschen Meisterschaften gelegt.

Bei der Gaumeisterschaft bestreiten die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen ihre Wettkämpfe.

28 Goldmedaillen gewonnen

Die Schützen der SG Einberg gewannen 28 Gold-, 15 Silber- und neun Bronze-Medaillen. Rolf Zapf und Erika Popp erzielten in ihrer Altersklasse in der Disziplin Kleinkaliber Auflage 100 Meter die volle Ringzahl von 300 Ringen.

Speziell in den Auflagedisziplinen hatte die starke Konkurrenz kaum eine Chance und somit gewann die SG Einberg mit wenigen Ausnahmen alle Titel. Der Start in die neue Saison ist somit hervorragend gelungen und die Einberger Auflage-Schützen hoffen auch 2020 wieder bis hin zur deutschen Meisterschaft einige Titel gewinnen zu können.