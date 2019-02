SG Ebersdorf hat Aufstiegsrunde im Visier

Endlich in den begehrten Qualifikationsrängen angekommen, muss sich die SG Ebersdorf am Wochenende in der Sportpistolen-Bayernliga behaupten, um den hart erkämpften zweiten Tabellenplatz zu halten. Ziel ist es, nach sechs weiteren Begegnungen die Reise zu den Aufstiegsvergleichen für die 2. Luftpistolen-Bundesliga Süd anzutreten.

Am bevorstehenden fünften Wettkampftag trifft die SG Ebersdorf am Sonntag im ersten Vergleich auf ihren oberfränkischen Mitkonkurrenten HSSG Hof (5./8:8). Am Nachmittag kommt es zum Duell mit dem Tabellensiebten SV Germania Großalbershof vom Gau Sulzbach-Rosenberg.

Die letzten Durchgänge verliefen für die SG optimal: Nach dem sechsten Sieg in Folge - darunter auch die geglückte Revanche gegen die SG Eichenlaub Meerbodenreuth - erklommen die Luftpistolen-Schützen den zweiten Platz. Meerbodenreuth und Regensburg auf den Rängen 3 und 4 sind immer noch gut im Rennen.

Wagner reizt Zeitlimit aus

Gegen die HSG Regensburg errangen die heimischen Schützen - in den Einzelvergleichen stets mit Abstand - einen Kantersieg (5:0). Einzig Wagner haderte mit seiner Schießzeit, die er bis in die letzte Minute ausnutzte. Er gewann aber am Ende sicher mit 362:346 Ringen.

Spannend verlief für alle zehn Schützen das Duell mit der SG Eichenlaub Meerbodenreuth. Die SG schaffte den wichtigen Rundengewinn mit 3:2. Dies gelang - das Glück etwas herausgefordert - in Person von Wagner auf Position 5 mit einer schnellgeschossenen Vier auf 355 Serienringe.

Der Gegner hingegen schloss bereits rund 20 Minuten vorher mit einer Zehn zu 354 Zählern ab - was für eine Zitterpartie!

Somit war der Punkt, Teamsieg und Tabellenplatz 2 sicher. Penner auf Position 2 verlor auf hohem Niveau mit 370:373 Ringen gegen einen Gegner, der gleich eingangs eine starke 10er-Serie hinlegte und sich diesen kleinen Vorsprung nicht mehr nehmen ließ. Dem Mannschaftsführer Spickmann spielte in der Serienmitte der Kreislauf übel mit, so dass ihm ein paar Ausrutscher passierten. Danach holte er sieben Ringe Abstand zu einem nahezu gleichwertigen Kontrahenten (353:360) nicht mehr auf. Die SG-Schützen: Benjamin Gräf (Position 1, 371 Ringe (1. Wettkampf)/366 R. (2. WK), 2 Einzelpunkte), Waldemar Penner (P2, 377/370, 1 EP), Torsten Spickmann (P3, 369/353, 1 EP), Julian Gaiser (P4, 359/363, 2 EP) und Jan Wagner (P5, 362/355, 2 EP). klu