SG Ebern enttäuscht gegen den SV Reiterswiesen

Die Luftpistolenmannschaft der SG Ebern läuft in der Unterfrankenliga ihrer Bestform hinterher. Sie verlor die wichtige Heimbegegnung gegen den SV Reiterswiesen mit 1:4 und muss sich mehr denn je mit dem Abstiegskampf befassen.

Den Ehrenpunkt holte Martin Schorr. Er setzte sich mit 352:349 Ringen durch. Durchgang drei war entscheidend, bei dem er fünf Ringe mehr erzielte.

Doch was seine Teamkollegen anboten, war magere Kost. Die Nummer 1, Helmut Stubenrauch, musste seine zweite Saisonniederlage mit 366:369 Ringen hinnehmen. Er fand schwer in den Wettkampf und musste in den beiden ersten Durchgängen acht Mehrringe seinem Gegner überlassen. In den Serien drei und vier blies er vehement zur Aufholjagd, konnte jedoch den Rückstand trotz zweier 93er nicht mehr wettmachen.

Pleiten für Hellwig und Präger

Deutlich unterlegen war auch Tina Hellwig mit 356 Ringen. Sie fand in den ersten beiden Durchgängen nicht in die Spur. Hellwig bäumte sich zwar noch einmal auf, Zählbares sprang aber nicht mehr heraus.

Carsten Präger merkte man den verletzungsbedingten Trainingsrückstand an. Vier magere Serien unter 90 Ringen unterstreichen seine Leistung. Am Ende lag sein Gegner mit 347:338 Ringen vorn.

Eine unglückliche Niederlage musste Stefan Eckstein hinnehmen. Er konnte die ersten drei Durchgänge jeweils mit einem Ring für sich entscheiden, doch die alles entscheidende vierte Serie ging an den Reiterswiesener (340:341). Auch ein Sieg von Eckstein hätte am Gesamtergebnis und der Niederlage der Eberner nichts mehr geändert.

Nun stehen noch zwei Begegnungen auf dem Programm, in denen es gilt, letzte Kraftreserven zu mobilisieren, zumal die Aufgaben in Wermerichshausen und zu Hause gegen Schlusslicht Schwanfeld beide lösbar sein sollten. di UNTERFRANKENLIGA SG Marktsteft - SG Königsberg 3:2 SG Ebern - SV Reiterswiesen 1:4 Wermerichshausen - Schwanfeld 2:3 1 . SG Marktsteft 8 24 14 : 2 2 . SG Königsberg 8 25 10 : 6 3 . Wermerichshausen 8 24 10 : 6 4 . SV Reiterswiesen 8 20 6 : 10 5 . SG Ebern 8 18 4 : 12 6 . SV Schwanfeld 8 9 4 : 12