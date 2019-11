SG Coburg kassiert ein bitteres 2:3

Die Luftgewehrschützen der 1. Bundesliga-Mannschaft der SG Coburg unterlagen in Kastl dem Gastgeber SV Niederlauterbach mit 2:3. In zwei Wochen beim Heimkampf-Wochenende warten mit Saltendorf und Fürth zwei dicke Brocken.

Luftgewehr Bundesliga Süd

SV Niederlauterbach - SG Coburg 3:2

Auf der Position eins stand nach 40 Schuss zwischen Sabrina Hößl und Maxi Dallinger 396:396, somit kam es zum Stechen, das Hößl im ersten Stechschuss für sich entschied. Die Partie zwei war spannend bis wenige Schuss vor Schluss, aber letztlich musste sich Bernhard Pickl mit 394:395 Daniel Brodmeier geschlagen geben.

In der mittleren Begegnung sah es lange so aus, als könne "Wallo" seinen Punkt nach Hause fahren, aber eine 95er-Schlussserie bescherte Jürgen Wallowsky noch eine 393:395-Niederlage. Nach dem Kampf sagte er: "Ich habe einfach nicht mehr die Zehn getroffen."

Manuel Wittmann, der an diesem Tag mit der 9,9 "gesegnet" war, war gegen Sabrina Eckert chancenlos. Am Platz fünf kämpfte sich der schon fast aussichtslos zurückliegende Lorenz Gluth zurück ins Match und erreichte noch das Stechen, das er nach zweimal 10:10 im dritten Stechschuss mit 10:9 für sich entschied. Damit hielt er die bereits feststehende Niederlage für das "Team CO" in Grenzen. rmo