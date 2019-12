SG Coburg ist für die Pesta bereit

Der diesjährige Heimwettkampf der Schützengesellschaft-Coburg findet am Samstag und Sonntag in der Pestalozzi-Halle in Coburg statt. Der mehrfache deutsche Meister Arpad von Schalscha moderiert und entführt die Zuschauer anschaulich sowie fachlich versiert in die Welt des Sportschießens.

Jeder Wettkampf ein Duell

Der Wettkampf erfolgt paarweise "Mann gegen Mann". Es tritt jeweils der beste Schütze des Heimvereins gegen die Nummer Eins des Gastvereins an. Der gleiche Ablauf folgt auf den dahinter folgenden Positionen. Es gibt stets nur einen Sieger und einen Verlierer. Sämtliche Einzelschüsse, 10er-Serien sowie das Gesamtergebnis jedes Schützen werden in Echtzeit auf Großbild-Leinwänden angezeigt. Der Zuschauer ist dadurch stets über den aktuellen Stand informiert. Ein Wettkampf besteht aus 15 Minuten Vorbereitungszeit und Probeschießen plus 50 Minuten Wettkampf. In dieser Zeit sind 40 Wettkampfschüsse abzugeben.

Die erste Luftgewehrmannschaft der Schützengesellschaft Coburg mischt seit über zehn Jahren ununterbrochen in der 1. Bundesliga mit. Sie war Deutscher Meister in den Jahren 2008, 2009 und 2015 sowie Deutscher Vizemeister 2011.

"Wir sind erstklassig"

"In der letzten Saison hat unsere junge Luftgewehrmannschaft ihren Klassenerhalt in der ersten Bundesliga souverän mit Bravour gemeistert. Hochachtung, solch eine Leistung sucht ihresgleichen und ist keine Selbstverständlichkeit", schwärmt Oberschützenmeister Hans-Herbert Hartan. Damit sei der Verein in Coburg neben den Billardfreunden Creidlitz-Coburg der einzige erstklassige Sportverein.

"Jetzt starten wir richtig durch. Unsere bisherigen Top-Leistungen mit dem nötigen Quantum Fortune in den ersten Wettkämpfen stimmen mich zuversichtlich, dass wir erneut zum Sprung auf den Deutschen Meistertitel ansetzen werden.

Hartan hofft auf viele Fans

Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Fans können wir bei dem spannungsgeladenen diesjährigen Heimwettkampf bereits entscheidende Punkte für die Qualifizierung zur Finalrunde sichern", so die aktuelle Einschätzung Hartans. Der Eintritt beträgt für Erwachsene lediglich fünf und für Jugendliche zwei Euro.