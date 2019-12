SG bereitet sich vor

Der Tabellenachte der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 4, die SG Pfaffendorf/Gemeinfeld, steigt am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr unter Spielertrainer Daniel Reuß wieder in die Vorbereitung ein. Die Mannschaft will versuchen, nach einer durchwachsenen Vorrunde in der Rückrunde einige Plätze gutzumachen. Neben 15 Trainingseinheiten stehen auch mehrere Tests auf dem Programm: Sonntag, 9. Februar, 14 Uhr: gegen den SV Heubach; Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr: beim FC Knetzgau; Samstag, 29. Februar, 16 Uhr: beim SVM Untermerzbach (in Memmelsdorf); Sonntag, 8. März, 14 Uhr: gegen die SpVgg Dietersdorf; Sonntag, 15. März: erstes Punktspiel gegen die SG Wülflingen/Haßfurt II. di