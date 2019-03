SG Bamberg II: Zweitschnellste im Bezirk

Beim Bezirksentscheid des Deutschen Mannschaftswettbewerbs im Schwimmen (DMS) traten zwei Teams der SG Bamberg an. Die Damen II holten mit großem Vorsprung von 1718 Punkten den zweiten Platz. Bei diesem Format müssen 13 Disziplinen doppelt und von zwei Schwimmern absolviert werden. Anschließend werden die Zeiten in Punkte umgerechnet. Die Einzelergebnisse werden dann addiert. Die beiden besten Teams aller sieben Bezirksentscheide steigen in die Landesliga auf.

Damen II auf Rang 2

Beste Punktesammlerin (1785 Punkte) war Dorothea Rupprecht: Über 50m (28,53 Sekunden / 519 Punkte) und 100m (1:04,13 Minuten / 481) Freistil belegte sie den ersten Platz. Über 100m (1:15,90 / 381) und 200m (2:41,24 / 404) Rücken jeweils den zweiten Platz. Einen erfolgreichen Tag erwischte Pauline Söderholm. Über 100m Brust schwamm sie in 1:20,86 Min. (458) ihrer Konkurrenz davon. Über 200m Brust (2:58,30 / 429), 100m Schmetterling (1:13,67 / 407), sowie 200m Lagen (2:40,24 / 439) musste sie sich nur einer Gegnerin geschlagen geben. Leila Jafoui ging trotz Armverletzung an den Start und dominierte. Nach 2:32,36 Min. (380) belohnte sie sich über 200m Freistil ebenso wie über 800m Freistil (10:48,08 / 404) mit dem ersten Platz. Auf Platz 2 kam sie über 200m Schmetterling (3:06,34 / 264) und 400m Lagen (5:48,08 / 411).

1349 Punkte steuerte Ella Vornlocher bei. Über 200m Rücken schwamm sie in 2:47,07 Min. (363) zu Rang 1. Als Erste setzte sie sich auch über 400m Freistil (5:24,55 / 377) durch. Podiumsplätze 2 und 3 belegte sie über 200m Freistil (2:33,30 / 373) und 200m Schmetterling (3:13,37 / 236).

Das erfahrenste Teammitglied Katharina Rupprecht ging über die kürzeren Strecken an den Start. Über 50m Freistil (29,84 / 453) und die doppelte Distanz 100m Freistil (1:06,09 / 439) und 100m Schmetterling (1:16,01 / 370) setzte sie sich als Zweite durch. Über 200m Lagen (2:57,55) und 100m Rücken (1:19,24) steuerte Lea Dittrich 657 Punkte bei. Anna Hermann belegte über ihre Hauptdisziplin 100m (1:26,70 / 372) und 200m Brust (3:09,56 / 357) die Plätze 3 und 2. Ihre jüngere Zwillingsschwestern Lea und Sarah Hermann erbrachten gute Leistungen und 277 Punkte über 400m Lagen (6:37,10), sowie 800m Freistil (12:15,26). Ida Link komplettierte das zweite Team mit einer starken Leistung über 400m Freistil (5:42,15 / 322). Mit 9850 Punkten platzierte sich das Team in Oberfranken auf Rang 2.

Damen III auf Rang fünf

In der dritten Damenmannschaft starteten einige Schwimmerinnen in Coburg bei ihrem ersten DMS-Wettkampf und überzeugten mit neuen Bestzeiten. Erfolgreichste Punktesammlerin war Anna Wolter. Über 100m (1:28,74 / 347) und 200m (3:16,21 / 322) Brust, sowie 50m (33,53 / 319) und 200m (2:33,31 / 303) Freistil pulverisierte sie ihre Bestzeiten und belohnte sich mit 1291 Punkten. Anna Betz stellte mit neuen Bestzeiten über 200m Brust (3:12,43 / 342), 100m (1:25,07 / 270) und 200m (2:58,11 / 299), sowie 200m Lagen (2:57,14 / 325) ihre alte Zeiten in den Schatten. Über 200m Brust und 200m Lagen musste sie sich zudem nur zwei Konkurrentinnen geschlagen geben und sicherte sich den dritten Platz. Gute Erfolge erbrachte Inja Öhrig über 50m (33,16 / 330) und 100m (1:14,16 / 311) Freistil, 100m Schmetterling (1:35,70 / 185) und 200m Lagen (3:03,52 / 292).

Ein kräfteraubendes Programm mit 400m Lagen (6:38,16 / 275), 200m Schmetterling (3:33,13 / 176), 200m Rücken (3:06,51 / 261) und 100m Freistil (1:17,24 / 275) absolvierte Paula Lange mit Bravour. In 6:40,68 Min. schlug Anna Böhm das erste Mal über 400m Lagen (269) an. Zudem erzielte sie eine neue Bestzeit über 100m Brust.

Bei ihren ersten DMS starteten Heidi Lehner und Eva Wolter auch zum ersten Mal über 800m Freistil und legten mit konstanten Zwischenzeiten einen starken Auftritt hin. Annika Hübner und Agnes Öhrig steuerten mit je zwei Starts wichtige Punkte zum Konto bei. Jedoch belohnten sie nicht nur das Team, sondern auch sich selbst durch neue Bestzeiten. Mit 7156 Punkten kam das junge Team auf Platz 5 im Bezirk. bdö