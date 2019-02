Bei der Mitgliederversammlung der 1306 Bamberg e.V. würdigte die vorm. privil. Schützengesellschaft ihre erfolgreichen Sportschützen.

Martin Roppelt startete an der Cowboy-Action-Shooting-Europameisterschaft in Oparany/Tschechien und sicherte für Bamberg in der Disziplin Speed/Revolver den EM-Titel. Im Hauptmatch Western errang er zudem noch die Bronzemedaille. Roppelt erkämpfte sich außerdem im vergangenen Jahr bei der DM-Western vier Meistertitel, eine Vizemeisterschaft und einen vierten Platz. Weitere Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften waren Jörg Brands, Stefan Geus, Dieter Körber, Rudolf Reuss, Michael Schoger und Georg Winkler.

Insgesamt konnten im vergangenen Jahr die 1306er einen Europameistertitel, einen EM-Dritten, neun deutsche Meister, zehn deutsche Vizemeister und zahlreiche Landes- und Bezirkstitel verbuchen.

Auch die Damen- und Herrenmannschaften der 1306er Kegler belegen vordere Plätze in den Punktspielen, wie Abteilungsleiter Reinhold Dürrbeck bekanntgab. Präsident Rudolf Reuss zeigte sich höchst erfreut über das erfolgreiche Sportjahr und vor allem auch über die steigende Tendenz der Mitgliederzahlen. Schatzmeister Stefan Mrosek berichtete über eine geordnete Finanzsituation der 1306er. Das Präsidium wurde einstimmig entlastet. red