SF Windheim überholen Kronacher SK II, Steinwiesen siegt in Mitwitz

Während alle Mannschaften der oberen Tabellenhälfte gewinnen konnten, finden sich die Verlierer alle am Tabellenende der Schach-Kreisoberliga wieder. Windheim konnte sich dabei durch den 8:0-Sieg gegen lediglich fünf Burgkunstädter mit einem halben Brettpunkt Vorsprung wieder vor den Kronacher SK II setzen, dem ein in der Höhe am Ende glücklicher 6,5:1,5-Sieg beim TSV Oberlauter gelang. Am Tabellenende bleiben Mitwitz nach der Niederlage gegen Steinwiesen sowie Oberlauter weiterhin ohne positiven Punkt. TSV Oberlauter - Kronacher SK II 1,5:6,5

Großes Glück hatte der Kronacher SK, dass das Ergebnis so deutlich ausfiel. Zwar ging man zunächst deutlich in Führung, da Dominik Kessel gegen Nicolas von Deimling frühzeitig eine Figur eroberte und den König des gegnerischen Nachwuchsspielers im Zentrum festhielt. Durch Verstärkung des Drucks öffnete er auch noch die g-Linie und zwang den Gegner zur Aufgabe. Den zweiten Punkt holte Hans Blinzler (bisher 4:0 Punkte), der sich langsam aber sicher Stellungsvorteile erspielte und schließlich in ein gewonnenes Bauernendspiel abwickelte.

In dieser Phase einigte sich Tobias Pfadenhauer mit seinem Gegner auf eine Punkteteilung, da sich beide keine erkennbaren Fehler erlaubt hatten. Aber bereits der nächste Punkt sollte glücklich sein, denn Schmierer hatte seine Partie bereits verloren gesehen, gewann letztlich jedoch durch einen kleinen Endspieltrick, der ihm die Bauernumwandlung zur Dame erlaubte.

Ein Déjà-vu gab es kurz darauf an Brett 5, wo Neuberg in Verluststellung seinen Gegner, der ihm stärker als erhofft zugesetzt hatte, mit einem ähnlichen Trick ebenfalls überraschte und sich eine zusätzliche Dame holte. Danach war das Matt nur noch wenige Züge entfernt und der Sieg bereits sichergestellt.

Deshalb war Johannes Renner mit einem Remis zufrieden und er nahm das Angebot von Adlung an. Auch Baumgärtner teilte sich - in vermutlich verlorener Stellung - den Punkt mit Nikolai Evseichev. hn Ergebnisse: Evseichev - Baumgärtner remis; Fischer - Pfadenhauer remis; Adlung - Renner remis; Gabert - Schmierer 0:1; Wintersperger - Neuberg 0:1; Klepp - Lieb 0:1; von Deimling - Kessel 0:1; Wolf - Blinzler 0:1. SK Mitwitz - SC Steinwiesen I 2,5:5,5

Hubert Konradi und Stefan Stöcker remisierten schnell in ausgeglichener Stellung. Anschließend einigte sich Gerhard Kohles mit Wilfried Kuhnlein zu einem friedlichen Unentschieden. Am Spitzenbrett gab es zwischen Uwe Pfadenhauer und Manfred Kuhnlein eine interessante Partie. Der Mitwitzer opferte einen Läufer gegen Bauern, fand aber nicht die nötige Fortsetzung seiner Partie. Sein Gegenüber brachte die bessere Stellung aufs Brett und gewann.

Nun trennten sich Willibald Zitzmann und Manfred Backer mit einem Remis, ebenso Gerhard Bürger und Guido Freyer. Erich Pfeiffer zog gegen Jürgen Bayerkuhnlein den Kürzeren.

Stephan Karl musste sich im Endspiel geschlagen geben und Hans Müller-Gei siegte. Friedrich Bürger kämpfte sich in die Partie zurück. Er verlor schon bald eine Figur, erreichte aber mit Turm und Läufer durch gutes Spiel gegen die Qualität von Ralf Michl ein Remis. hüt Ergebnisse: Pfadenhauer - M. Kuhnlein 0:1; G. Bürger - Freyer remis; Kohles - W. Kuhnlein remis; Konradi - Stöcker remis; F. Bürger - Michl remis; Zitzmann - Backer remis; Karl - Müller-Gei 0:1; Pfeiffer - Bayerkuhnlein 0:1. SF Windheim I - SSV Burgkunstadt II 8:0

Da die Gäste nur zu fünft antreten konnten, wäre alles andere als ein deutlicher Sieg der Einheimischen eine Überraschung gewesen. Dass es aber so glatt läuft, konnte man dann doch nicht erwarten. Oliver Christof brach mit einem Opfer die Königsstellung auf und setzte Franz Hirtreiter Matt. André Vetter eroberte im Angriff entscheidendes Material und zwang Rainer Popp zur Aufgabe. Markus Bergmann attackierte den weißen Monarchen und stellte Mattdrohungen auf, gegen die Tobias Bär keine Verteidigung fand.

Michael Zenetti nutzte selbst kleinste Ungenauigkeiten, um Axel Wittmanns König festzusetzen. Hakan Düzardic machte von Anfang an viel Druck und Michael Wagner kam kaum zu Entlastungsangriffen. Schließlich hob der Windheimer den Gast durch undeckbare Mattdrohungen über die Zeit. hn Ergebnisse: Düzardic - Wagner 1:0; Christof - Hirtreiter 1:0; Bergmann - Bär 1:0; Zenetti - Wittmann 1:0; Vetter - Popp 1:0; Büttner - Wagner 1:0 (kl.); Richter - Kral 1:0 (kl.); Wrobbel - Böhnke 1:0 (kl.).