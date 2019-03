Sexueller Übergriff in Theres?

Am späteren Samstagabend soll ein 24-Jähriger einer flüchtigen Bekanntschaft mit so genannten K.o.-Tropfen das Bewusstsein genommen und die junge Frau sexuell missbraucht haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet, teilten das Polizeipräsidium für Unterfranken in Würzburg und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Erklärung am gestrigen Montag mit.

Nachdem eine 19-Jährige auf einer Faschingsveranstaltung in der Gemeinde Theres einen 24-jährigen Mann kennengelernt hatte, nahm sie von ihrem neuen Bekannten zwei Drinks entgegen und trank beide aus. Im Anschluss begleitete die junge Frau den 24-Jährigen nach Hause, verlor in der Wohnung des Mannes allerdings ihr Bewusstsein. Im Anschluss soll der junge Mann den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge die 19-Jährige auf sein Bett geworfen und sich an der Frau vergangen haben.

Lückenhafte Erinnerungen

Die Haßfurterin wachte einige Zeit später allein in dem Zimmer auf und konnte sich nur noch bruchstückhaft an gewisse Tathandlungen erinnern, die der 24-Jährige an ihr vollzogen haben soll. Die 19-Jährige begab sich in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Die Klinik alarmierte die Polizei. Der 24-Jährige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den jungen Mann anordnete. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wurde weiter mitgeteilt. red