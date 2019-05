Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche

Am morgigen Mittwoch spricht Professor Heiner Keupp ab 19 Uhr in der katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2 in Bamberg, über das Thema "Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche". Keupp ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die durch den Deutschen Bundestag einberufen wurde. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der katholischen Hochschulgemeinde mit der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg und dem Mentorat, Spirituelle Begleitung für katholische Religionslehrer in Studium, Ausbildung und Beruf. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei. red