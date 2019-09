Sexuelle Belästigung

Die Polizei sucht einen etwa 40 Jahre alten Mann, der eine 68-jährige Frau sexuell belästigt hat. Die Dame war von einer Veranstaltung auf dem Bad Kissinger Marktplatz gegen 21.15 Uhr unterwegs zu ihrer Unterkunft in der Bismarckstraße. Etwa auf Höhe des Rosengartens wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Obwohl sie zu verstehen gab, dass ihr das unangenehm sei, folgte ihr der Mann und sprach weiter auf sie ein. Die Annäherungsversuche gipfelten dann am Ende der Ludwigsbrücke darin, dass der Mann ihr unter den Armen durchgriff und an ihre Brust fasste.

Die Dame drehte sich weg und wies den Mann von sich, der schließlich auf der Bismarckstraße in nördlicher Richtung davonlief. Zuvor hatte er gesagt, dass er zum Salinenfest möchte.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, mit untersetzter Figur und einem leichten Bauchansatz. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß und sprach fränkischen Dialekt. Er hatte gelockte dunkelblonde Haare, die leicht grau meliert waren. Seine Bekleidung bestand aus einer blauen Sporthose und einem blauen Sporthemd. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol