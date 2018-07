Sexuelle Belästigung am Busbahnhof

pol



Eine 16-Jährige ist am Montagnachmittag am Bad Brückenauer Busbahnhof von einem 50-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Während sie im Wartehäuschen gewartet hatte, setzte sich der Mann zu ihr und fasste ihr mehrmals an den Oberschenkel. Als die Jugendliche weggehen wollte, folgte ihr der Mann noch ein paar Meter.Gemeinsam mit ihrer Mutter entschloss sie sich schließlich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die 16-Jährige beschreibt den Täter als ungepflegt und unrasiert, etwa 1,80 Meter groß, war etwa 50 Jahre alt und sprach einen einheimischen Dialekt. Die Polizei Bad Brückenau ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich mit ihr unter Tel.: 09741/6060 in Verbindung.