Sexualerziehung im Kindergartenalter

Der Kindergarten "Klecks" in Lautertal unterstützt am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr Eltern bei Fragen zur Sexualität ihrer Kinder. Dieter Schwämmlein gibt grundlegende Infos über die psychosexuelle Entwicklung und deren Ausdrucksformen. So erhalten Eltern Sicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität und werden befähigt, mit ihren Kindern über Sexualität zu sprechen. Eingeladen sind Eltern, Großeltern, pädagogisches Fachpersonal im Elementarbereich. red