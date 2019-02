Seubelsdorfer straucheln bei der Aufholjagd gegen Rottendorf deutlich

Wenn im Schach winterliche Verkehrsverhältnisse bei Mannschaftskämpfen überhaupt jemanden begünstigen, dann üblicherweise die Heimmannschaft. Beim Sechstrundenspiel der Schach-Regionalliga Nordwest waren es aber die Gäste von TSV Rottendorf, die beim Match gegen den Schachverein Seubelsdorf von glatten Fahrbahnen profitierten: Diese hinderten nämlich Michal Michalek am zweiten Brett der Seubelsdorfer, daran, das Spiellokal im Lichtenfelser Myconiushaus zu erreichen. Deshalb lagen die Seubelsdorfer von Anfang an einen Punkt im Rückstand.

SV Seubelsdorf - TSV Rottendorf 2:6

Die Gastmannschaft verstand es exzellent, den Druck, der daher auf den Gastgebern lastete, noch zu erhöhen. Am ersten Brett wurde Jürgen Gegenfurtner in eine mehr oder weniger forcierte Dauerschachvariante hineingezwungen. Mit den schwarzen Steinen gilt dies als nicht allzu schlimm - wenn die eigene Mannschaft nicht gerade einem Rückstand hinterherläuft.

Ivan Adamovic kämpfte an Brett 4 um die Initiative im Zentrum und am Königsflügel; ein Gegenstoß auf der Damenseite beeindruckte ihn jedoch so sehr, dass er mit einer Punkteteilung einverstanden war. Ganz ungewohnt sah sich Marko Hofmann an Position 5 zeitweilig auf die hintersten beiden Reihen zusammengedrängt. Mit einem Befreiungsschlag vermochte er aber ebenfalls ein Remis herbeizuführen.

König nicht in Sicherheit gebracht

Die Seubelsdorfer Aufholjagd fand damit nur noch an vier Brettern statt. Mannschaftskapitän Christian Gebhardt bemühte sich 6 darum, feindliche Felderschwächen auszubeuten. Darüber vergaß er es jedoch, seinen König rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Auf dessen verhinderte Rochade folgte zuletzt auch noch das unabwendbare Matt mit Hilfe eines unter Figurenopfer keck vorgestoßenen gegnerischen Bauern.

14-Jährige beeindruckt Voigt

Eine 14-jährige Rottendorferin opferte gegen den Seubelsdorfer Uwe Voigt ebenfalls eine Figur, um dessen Monarchen in der Brettmitte festzuhalten. Von so viel jugendlichem Ehrgeiz beeindruckt, konterte Voigt eher kreativ als solide und hatte daraufhin auf der aus Gastgebersicht falschen Seite einer Glanzpartie wenigstens nicht lange zu leiden.

Am dritten Brett versuchte Matthias Bergmann, taktische Würze in eine ausgeglichene Stellung zu bringen. Dabei unterlief ihm jedoch ein Fingerfehler. Vor die Wahl gestellt, mattgesetzt zu werden oder Haus und Hof zu verlieren, wählte er ebenfalls das schnellere Ende.

Währenddessen arbeitete der Seubelsdorfer Jugendliche Tobias Kolb am achten Brett zäh daran, wenigstens einen ganzen Zähler für seinen Verein zu sichern. Letztlich musste er sich aber mit einem Unentschieden zufriedengeben. Beim Bemühen darum, den kampflosen Punktverlust wettzumachen, war Seubelsdorf damit gestrauchelt und den Rottendorfer klar mit 2:6 unterlegen. uv