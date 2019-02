Setzt ein Katzenhasser Drahtfallen ein?

Eine dicke Drahtschlinge fand eine 42-jährige Frau am Sonntag im Fell ihres Katers. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Schlinge um eine aufgestellte Falle handelte. Der Kater sei in der Nacht zum Sonntag in der Austraße, Sandstraße, Fischergasse und am Anger unterwegs gewesen und dabei in die Drahtfalle geraten. Das Tier wurde nicht verletzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0.