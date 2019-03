Setzt der TV Ebern seinen Trend in Pfarrweisach fort?

Sowohl in der Kreisliga Coburg als auch in der Kreisklasse Itzgrund kommt es am Wochenende zu heißen Derbys: Der TSV Pfarrweisach empfängt den TV Ebern, die Unterpreppacher haben die SG Eyrichshof zu Gast.

Kreisliga Coburg

TSV Pfarrweisach - TV Ebern Zu einem echten Derby kommt es am Sonntag beim TSV Pfarrweisach, wenn die Truppe um Spielertrainer Schneidawind den TV Ebern empfängt. Die Turner sind erfolgreich in die Fortsetzung des Rückrundenprogrammes gestartet. Nach dem Auswärtssieg in Staffelstein folgte ein klarer 4:1-Sieg über Wüstenahorn. Mit diesen sechs Punkten haben sie sich ins Mittelfeld vorgeschoben und haben vorerst einmal nichts mehr mit den Abstiegsrängen zu tun. Nicht so gut ist die Bilanz bei den Gastgebern, die bereits drei Spiele nach der Winterpause absolviert haben und dabei nicht über zwei Punkteteilungen und eine Niederlage hinauskamen. Die "Turner", die im Vorjahr dem TSV eine deftige Heimniederlage beigebracht hatten, gehen auch diesmal aufgrund ihrer derzeit guten Verfassung leicht favorisiert in die Partie. SV Heilgersdorf - SV Großgarnstadt

Schlecht war der Start des SV Heilgersdorf in das Restprogramm, zwei Niederlagen stehen zu Buche. Dass die Begegnung gegen den Tabellendritten Großgarnstadt schwer wird, darüber ist sich die Mannschaft im Klaren. Derzeit rangieren die Gastgeber auf einem Abstiegsplatz, jedoch punktgleich mit dem Relegationsinhaber Grub. Die Devise ist klar: Ein Dreier muss her. Um das zu realisieren, muss es vor allem im Abwehrzentrum passen, das bisher zu viele Gegentreffer zuließ. Mit Großgarnstadt läuft zudem die bisher torhungrigste Offensive der Liga auf.

Kreisklasse 3 Itzgrund

SF Unterpreppach - TSV Coburg-Scheuerfeld

Unaufhaltsam zieht Tabellenführer Sportfreunde Unterpreppach seine Kreise und gibt sich keinerlei Blöße, was die Kantererfolge nach der Winterpause unterstreichen. Mit dem TSV Scheuerfeld kommt am Sonntag um 17 Uhr jedoch ein unbequemer und spielstarker Gegner auf sie zu. Der TSV dürfte dem Ligaprimus einiges mehr als zuletzt die Eyrichshofer abverlangen. Die Gäste machen sich noch geringe Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz, so dass für sie ein Sieg bei den Sportfreunden Pflicht ist.

SV Ketschendorf II - SG Eyrichshof/Ebern

Die SG Eyrichshof/Ebern II ist weiterhin mitten im Abstiegskampf. Gegen Tabellenführer Unterpreppach gingen sie mit 0:6 unter, der SGE fehlten etliche Stammspieler. In Ketschendorf täte dem Team zumindest ein Punkt gut - ob die Gastgeber dabei mitspielen, ist fraglich.

SV Hafenpreppach - TSV Bad Rodach

Den SV Hafenpreppach erwartet im Heimspiel mit dem TSV Bad Rodach zwar keine leichte, jedoch eine lösbare Aufgabe. Fünf Punkte liegen beide Teams auseinander, der SVH ist mit 28 Punkten in Sachen Abstieg noch nicht aus dem Schneider. di