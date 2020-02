Seßlachs Hinrunde macht Lust auf mehr

Auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz steht die DJK/FC Seßlach, Aufsteiger in die Fußball-Kreisklasse 3 Coburg, nach der Vorrunde. Trainer Mehmet Ciray und Vorstandsmitglied Wolfgang Rößner zeigten sich zufrieden, auch wenn in einigen Begegnungen Punkte liegen gelassen wurde.

Bislang blieb die Mannschaft, sieht man einmal von Routinier Heiko Opel, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, von längeren Ausfällen verschont. Der ohnehin breite Kader wurde noch einmal verstärkt: In der Winterpause haben sich mit Sören Pratsch (TSV Scheuerfeld), Rene Kotschy (SpVgg Eicha) und Fabian Bartsch (zurück vom TSVfB Krecktal) drei Spieler Seßlach angeschlossen. Ob Ciray über die Runde hinaus Trainer bleibt, wird an der Jahreshauptversammlung am 20. März bekannt gegeben. Die Tendenz geht in Richtung Verlängerung. Ciray leiste gute Arbeit und verstehe es, junge Spieler zu begeistern, besser zu machen und zu integrieren.

Ohne Druck in die Restrunde

Die Verantwortlichen blicken der Rückrunde voller Optimismus und ohne Druck entgegen. Denn der Zug nach oben als auch nach unten dürfte abgefahren sein. Trotzdem bat Mehmet Ciray früh zum Trainingsauftakt: In Seßlach gibt es bereits am 20. Januar wieder los. di