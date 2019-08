Seßlacher Siedler vertreten Freistaat

Großer Erfolg für die Siedlergemeinschaft Seßlach: Nach 2013 wird sie im nächsten Jahr erneut die weiß-blauen Farben des Landesverbands Bayern beim Bundeswettbewerb "Wohneigentümer - heute für morgen aktiv" vertreten. 2013 hatte die SG die Silbermedaille gewonnen. Erster Vorsitzender Erwin Gradl sieht dem Besuch der Prüfungskommission im Mai 2020 gelassen entgegen: "Natürlich werden wir nicht alle Kriterien des Wettbewerbs erfüllen können", so der langjährige Funktionär, "aber für uns zählt schon der olympische Gedanke: Dabeisein ist alles." Auf jeden Fall sei es eine gute Werbung für den inzwischen 220 Mitglieder zählenden Verein und den gesamten Verband Wohneigentum, so Gradl weiter. Dies habe schon die letzte Teilnahme auf Bundesebene gezeigt. Auch Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) freut sich über die Anerkennung, die den Seßlacher Siedlern mit der Nominierung zukommt: "Ich freue mich , dass die Siedler ein besonderes Augenmerk auf ihre Gärten und das äußere Erscheinungsbild der Siedlung legen und so die Jury überzeugen konnten." bek