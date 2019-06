Seßlacher mit neun Neuen

Nicht weniger als neun Neuzugänge hat der Fußball-Kreisklassist DJK/FC Seßlach zu seinem Trainingsauftakt begrüßt. Der Aufsteiger in die Kreisklasse 3 Itzgrund bereitet sich unter Trainer Mehmet Ciray vor und will sich in der neuen Liga etablieren. Unser Bild zeigt die Neuen des DJK/SV (stehend, von links): Toni Hebig (SV Heldburg), Vito Weber (TSV Bertelsdorf), Fabian Kestel (FC Coburg), Leonard Witter (VfB Einberg), Louis Weber (TSV Bertelsdorf), Trainer Mehmet Ciray; (sitzend, v. l.) Florian Böhm, Luca Klüglein (beide eigene Jugend), Julian Lippoldt (FC Coburg) und Jan Thein (SpVgg Eicha). Foto: Wolfgang Dietz