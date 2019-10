Seßlacher gleichwertig

Der SV Heilgersdorf ist Herbstmeister der Fußball-Kreisklasse 3 Itzgrund. Mit 1:0 setzte sich der SVH gegen Aufsteiger Seßlach im Derby vor 350 Zuschauern durch. Der TSV Scherneck bleibt dem Spitzenreiter mit einem 7:0-Sieg bei der SG Eyrichshof/Ebern auf den Fersen.

Kreisklasse 3 Itzgrund

SV Heilgersdorf -

DJK/FC Seßlach 1:0

Die junge Seßlacher Mannschaft bot dem Spitzenreiter Paroli, war jederzeit ebenbürtig und hätte einen Punkt verdient gehabt. Die Heilgersdorfer erwischten den besseren Start. Nach einem Foul an Fabian Goldschmidt im DJK-Strafraum gab es Elfmeter, den Lukas Filberich zum Goldenen Tor nutzte. Es entwickelte sich im weiteren Verlauf eine Begegnung auf Augenhöhe, teils sogar mit Vorteilen der Seßlacher, die nach Wiederbeginn den Ausgleich mehrmals auf dem Fuß hatten. Doch fehlte ihnen auch das Quäntchen Glück im Abschluss.

SpVgg Wüstenahorn -

TSV Staffelstein II 4:4

Die Staffelsteiner "Zweite" verspielte in Wüstenahorn in der letzten halben Stunde eine 4:1-Führung. In der Schlussminute glich Max Lobanov per Foulelfmeter zum 4:4 aus. Die TSVler verloren somit zwei Punkte, die der Tabellenvorletzte im Abstiegskampf gut hätte gebrauchen können. red Tore: 0:1 Zillig (20.), 0:2 P. Kraus (22.), 1:2 Elias (25.), 1:3 Zeis (53.), 1:4 Zillig (54.), 2:4 Gece (56.), 3:4 Lobanov (72.), 4:4 Lobanov (90., Foulelfmeter) / Zuschauer: 70 / SR: N. Rennert (Reckendorf)

Spvg Ahorn -

SpVgg Dietersdorf 4:2

Ein Punkt wäre für die Dietersdorfer möglich gewesen. Nach dem 1:0 durch Jakob Hartan drehte der Gast mit einem Doppelschlag von Lukas Strauch (16., 19.) die Partie bis zur Pause. Hälfte 2 gehörte dann den Ahornern. Florian Nusch (60.), Marcel Stegner (70.) und Dominik Tschetwiorki (92.) drehten das Spiel.

SV Tambach - TSV Gleußen 3:2

Die Gleußener glichen die 2:0-Führung des Tabellendritten aus, kassierten dann aber nach einem Platzverweis gegen Niklas Kirchner postwendend das 3:2 der Tambacher. Mit der Niederlage bleiben die Männer von TSV-Trainer Thomas Wachsmann im unteren Drittel der Tabelle. red Tore: 1:0 Spiegel (2.), 2:0 M. Heim (26.), 2:1 Wohner (45.), 2:2 Kirchner (49.), 3:2 M. Heim (72.) / Gelb-Rote Karte: - / Kirchner (61.) / Zuschauer: 70 / SR: R. Lang (Kirchlauter)

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

FC Baunach 0:1

Ein Treffer reichte dem Spitzenreiter Baunach, um beim Vorletzten die Punkte mitzunehmen. Das Goldene Tor erzielte Jens Rottmann in der 29. Minute nach Vorarbeit von Markus Roppelt.

SpVgg Trunstadt -

VfL Mürsbach 2:2

Das Remis wurde den gezeigten Leistungen beider Mannschaften gerecht. Keinem Team gelang es, sich entscheidende Vorteile zu erspielen, sodass die 100 Zuschauer zumindest bis zum Abpfiff eine spannende Partie sahen. Tore: 1:0 D. Grifitz (8.), 1:1 L. Stretz (54.), 2:1 P. Marechel (60.), 2:2 P. Streng (64., Fouilelfmeter) di