Seßlacher Feste fallen aus

Nach dem Aus für Großveranstaltungen bis zum 31. August infolge der Corona-Auflagen fallen auch in Seßlach beliebte Feste aus. Betroffen sind das Event zu Pfingsten mit großem Flohmarkt und das Altstadtfest mit dem Stadtlauf um den Mauerring. "Schon vor der Entscheidung, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden dürfen, habe ich dazu tendiert, die Festlichkeiten abzusagen", teilt Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) in einer Pressemitteilung mit. Durch die bundesweite Regelung sei ihm die Entscheidung "natürlich noch ein Stück weit leichter gefallen", fügt er hinzu. Das Stadtoberhaupt hält es für unvertretbar, beide Festveranstaltungen durchzuführen. "Die Gesundheit der Bewohner, Standbetreiber und Gastronomen steht an allererster Stelle", betont Neeb. Abgesagt wird dazu das Gänsplatzfest der Stadtkapelle Seßlach an Pfingsten.

Auch die Seßlacher Kirchweih am ersten Juliwochenende ist betroffen: Die Stadt Seßlach beschloss in diesem Jahr, keine öffentlichen Flächen für Schausteller zur Verfügung zu stellen. "Es wären viele schon glücklich darüber, wenn die Gastronomie und alle anderen Geschäfte bald wieder öffnen könnten, und die Kirchweih dann eben in einem kleineren Rahmen gefeiert wird", so der Rathauschef. Auch wenn der Verzicht auf die Feste schwerfalle, gehe doch die Gesundheit aktuell vor. Neeb blickt abschließend zuversichtlich nach vorn: "Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, in denen wir dann wieder gemeinsam feiern können!" bek