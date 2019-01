Seßlach vor Wiederaufstieg

Die DJK/FC Seßlach ist unter Trainer Ciray auf dem Weg Richtung direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Kreisklasse. Bisher steht für die Seßlacher lediglich eine Niederlage zu Buche. Die kassierten sie im letzen Spiel des Jahres mit dem 0:1 beim Verfolger FC Rossach.

Das Team um Coach Mehmet Ciray liegt nach dem Abstieg im letzten Jahr in die A-Klasse 3 Itzgrund nach bereits vier Partien der Rückrunde mit einem Punkt vor Rossach und zwei vor dem FC Bad Rodach. Die Seßlacher haben allerdings ein Spiel weniger bestritten als die beiden Verfolger.

"Als härtesten Konkurrenten im Aufstiegskampf sehe ich die Rodacher Mannschaft an, ohne dabei die Teams im vorderen Drittel zu unterschätzen und auf die leichte Schulter zu nehmen", sagt Finanzvorstand Wolfi Rößner. Ein Muss ist jedoch für Rößner der Aufstieg nicht. "Wenn es klappt, sind wir darüber aber auch nicht böse." Man wolle die Mannschaft nicht zu sehr unter Druck setzen, auch wenn die Ausgangslage für eine erfolgreiche Rückrunde bestens sei, so Rößner.

Trotz der zweitbesten Abwehr der Liga missfielen dem Finanzvorstand vor allem die oft leichten Gegentore der Gegner.

Insgesamt gesehen haben die Ciray-Mannen eine solide und erfolgreiche Halbsaison abgeliefert, mit der man bei den Verantwortlichen zufrieden ist. Von größeren Verletzungen blieb die Mannschaft verschont. Kleinere Blessuren konnte der ausgeglichen besetzte Kader kompensieren.

Ob der Trainer auch im kommenden Spieljahr, ob in der Kreis- oder A-Klasse, weiter Ciray heißt, entscheidet sich bei Gesprächen in den kommenden Wochen. Die DJK-Verantwortlichen wollen ihren Übungsleiter ein weiteres Jahr an den Verein binden. "Er versteht es bestens, mit jungen hungrigen Spielern zu arbeiten", sagt Rößner.

Die Winterpause überbrückt das Team mit freiwilligen Läufen, Kraftraumbesuchen und Hallentraining. Mit dem Ungarn Stefan Rabi haben sich die Seßlacher zum Jahresbeginn vestärkt. Er dürfte, nach den bisher gezeigten Trainingsleistungen zu urteilen, in der Offensive eine Verstärkung darstellen. Den noch zwölf zu spielenden Begegnungen blickt man in Seßlach somit recht zuversichtlich entgegen. Ins Training steigt man am 2. Februar ein. di