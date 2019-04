"Session X" auf der Zeiler Kinobühne

Musik statt Film: Die Band "Session X" spielt am Freitag, 26. April, um 21 Uhr im Zeiler Kino. Hier haben sich Vollblut-Musiker gefunden. Seit langem etabliert und in verschiedensten Musik-Projekten zu Hause, lernten sie sich auf einer Session in Fürth kennen, wo der Funke beim gemeinsamen Musikmachen sofort übersprang und die Idee entstand, die nächste Bühnenshow gemeinsam zu starten. Auf Einladung von Bruno Schneyer, Besitzer des Kinos in Zeil, und Klaus Neubert, Mitglied der Band, kommen sie ins Capitol-Kino nach Zeil und wollen eine abwechslungsreiche Mischung aus Pop, Rock und Soul mit viel Spielfreude zum Besten geben. Die Musiker sind Sophia Weinberger, Gesang (Miss Sophy & the Groove), John Marshall, Gesang (Rock am Ring, Jesus Christ Superstar, Wien), Norbert Schöpa, Baß (Aki Takase, Maria Joao), Gerald Haussner, Drums (Lee Mayall, Karen Carroll), Klaus Neubert. Gitarre (Louisiana Red, Felicia Peters), und Tobias Hümpfner, Keys (Miss Sophy & the Groove). red