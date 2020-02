Sesselmann ist bayerischer Meister

Die Rollstuhlfahrergruppe des TSV Scherneck aus der WEFA Ahorn dominierte bei den bayerischen Meisterschaften im Para-Karate. Pascal Sesselmann wurde bayerischer Meister, Philipp Pötzl gewann den Vizemeister und Alexander Fischer sowie Johannes Barth holten jeweils die Bronzemedaille. Der TSV Scherneck bietet interessierten Rollstuhlfahrern aller Altersgruppen an, am Training dieser Gruppe teilzunehmen. Jeden Freitag ab 16.15 Uhr finden die Einheiten in der HUK-Coburg Arena statt. Informationen erteilt Trainer Walter Sosniok (Telefon: 09561/50328). Foto: privat