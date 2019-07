Die Stadtwerke Bamberg ziehen mit ihrem Servicezentrum ins neue Rathaus am ZOB und komplettieren im Erdgeschoss den städtischen Bürgerservice und die Anlaufstelle der Stadtbau. Hier beantworten sie ab Montag, 15. Juli, alle Fragen rund um die Energieversorgung, den Internetanschluss, die Busse und die Bäder. Wegen des Umzugs ist das Serviceteam am 11. und 12. Juli nur telefonisch erreichbar: am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr, teilt die Stadt mit. red