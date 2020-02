Serviceclubs laden zum Benefizkabarett

Am Sonntag, 2. Februar, findet im Vereinshaus in der Hinteren Gasse 22 die Benefizveranstaltung des Lions-Hilfswerks Herzogenaurach in Zusammenarbeit mit dem Rotaryclub und dem Zontaclub statt. Das Duo Peter Buchenau und Marina Tinz führt das Kabarett "Männerschnupfen" auf. Los geht's um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind neben der Abendkasse auch im Vorverkauf erhältlich in Herzogenaurach bei: Versicherungsmakler Wirth, An der Schütt 12; Schreib- und Spielwaren Ellwanger, Marktplatz 6; Bücher, Medien und mehr, Hauptstraße 21. red