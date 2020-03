Service bleibt trotz Corona

Seit dem gestrigen Mittwoch ist der Publikumsverkehr in den Servicezentren an den bayerischen Finanzämtern bis einschließlich 19. April vorübergehend vorsorglich eingestellt. Darauf weist das bayerische Finanzministerium hin. Das betrifft das Finanzamt Zeil mit seiner Außenstelle in Ebern.

Die Steuerverwaltung ist und bleibt aber voll funktionsfähig. Der Service der Finanzämter bleibt weiterhin in vollem Umfang gewährleistet. Der Kontakt zu den Finanzämtern und der Erhalt von Informationen ist für die Bürger weiter über verschiedene Wege möglich: Telefon, schriftlich per Post oder durch den Einwurf von Steuererklärungen und Anträgen in den Briefkasten des Finanzamts, E-Mail (unter Abwägung der Sicherheitsrisiken) und über das Onlineangebot der Steuerverwaltung (www.elster.de). Über das Portal kann die Steuererklärung abgegeben werden. Die Vereinbarung eines persönlichen Termins mit dem Sachbearbeiter ist weiter möglich. red