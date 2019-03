Serientäter blieb Tankrechnung schuldig

Am Montagvormittag wurde der Polizei Neustadt ein Tankbetrug gemeldet. Ein zunächst Unbekannter hatte an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße sein Auto mit Benzin im Wert von rund 50 Euro betankt. Die Rechnung blieb er schuldig und flüchtete mit dem Fahrzeug.

Der Tankbetrüger sowie sein weißer Toyota, Typ Auris, mit dem Kennzeichen ME - IM 1712 war jedoch bei der Tat von einer installierten Videoüberwachungsanlage gefilmt worden. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass die Kennzeichen Anfang dieses Monats in Rheinland-Pfalz gestohlen worden waren. Und auch der Flüchtige konnte so identifiziert werden und ist bei der Polizei kein Unbekannter. Es handelt sich um einen 59-Jährigen aus dem Raum Freiburg, der zur Zeit wohnsitzlos ist und im südlichen Bundesgebiet sowie im Saarland und in Nordrhein-Westfalen bereits vielfach einschlägig mit Vermögensdelikten wie Tank- oder Einmietbetrügereien in Erscheinung getreten war. Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und auffallend hager. Er ist Brillenträger und hat eine Stirnglatze sowie einen Schnauzbart. pol