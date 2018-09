Serienmeister kommt nach Staffelstein

Der SKC Staffelstein ist nach zwei Saisonspielen in der Bundesliga noch verlustpunktfrei. Allerdings ist fraglich, ob die Weste nach der Partie am Samstag (13 Uhr) noch weiß ist. Schließlich ist Staffelstein trotz Heimvorteil gegen Serienmeister SKV Rot-Weiß Zerbst Außenseiter.

Das Zerbster Team um den Neudrossenfelder Timo Hoffmann ist gespickt mit Nationalspielern und Titelfavorit. Ihre Ausnahmestellung bestätigten die Zerbster in den beiden Auftaktspielen, als sie den KC Schwabsberg (8:0) und den TSV 90 Zwickau (7:1) von der Bahn fegten. Allerdings hat der SKC Staffelstein schon bewiesen, dass er auf den Staffelbergbahnen mit Zerbst Schritt halten kann. In den vergangenen Jahren verlor der nur unglücklich wegen einiger Kegeln. Der Druck liegt zudem auf den Schultern der Gäste. Diese wollen ihre weiße Weste bis zum Weltpokal Anfang Oktober behalten und sich ein Polster an der Spitze verschaffen.

Stephan droht auszufallen

Staffelstein kann nahezu in Bestbesetzung antreten. Miroslav Jelinek, der vergangene Woche wegen Schulterproblemen ausgewechselt werden musste, steht ebenso zur Verfügung wie Torsten Reiser, der wieder voll ins Training eingestiegen ist. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Alexander Stephan. tore