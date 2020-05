Serie von Graffitis aufgeklärt

Diverse Graffiti-Schmierereien hatte ein Mitarbeiter der Kurverwaltung bereits am 28. Oktober 2018 am Parkhaus im Staatsbad bemerkt. Diese waren vermutlich am Wochenende davor hauptsächlich am obersten Parkdeck, aber auch in den Etagen darunter und auf die Natursteinmauern im Außenbereich, in Form von kroatischen Schriftzügen aufgesprüht worden. In der Zeit bis zum 11. November 2018 waren weitere Graffitis im Staatsbad, aber auch am Backhäuschen in den Sinnauen aufgetaucht. Insgesamt hatte der damals noch unbekannte Sprüher einen Schaden von fast 1300 Euro verursacht.

Einen ersten Hinweis lieferten die Graffitis selbst. "Christina (Name wurde geändert) volim te" stand da mehrfach. "Ich liebe dich, Christina" heißt das auf Kroatisch. Recherchen in den polizeilichen Auskunftsdateien führten zu einem jungen Pärchen, bei dem die Frau den gesuchten Namen trug.

Allerdings stellte sich nach umfangreichen Ermittlungen heraus, dass es sich bei ihrem Begleiter nicht um den verliebten Sprayer handelte. Einen weiteren Ansatz brachte die Spurensicherung: An mehreren Tatorten konnte die gleiche DNA gesichert werden. Diese lag jedoch in der DNA-Datenbank des Bundeskriminalamts nicht vor. Die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau mussten den Vorgang zunächst im April des vergangenen Jahres nach weiteren erfolglosen Ermittlungsversuchen als "ungeklärt" an die Staatsanwaltschaft Schweinfurt abgeben. Als ein anonymer Hinweis auf einen Instagram-Account einging, konnten die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Übermittelte Screenshots des Accounts zeigten wesentliche Übereinstimmungen mit den Graffitis. Da der Account inzwischen nicht mehr öffentlich war, gestaltete sich die Arbeit zunächst schwierig. Zeitraubende Ermittlungen nach den Bestandsdaten über die zuständigen Provider führten auf die Spur eines 20-jährigen Kroaten.

Der junge Mann lebt in Thüringen und hat sich zur Tatzeit beruflich in der Kurstadt aufgehalten. Das Vernehmungsersuchen an die Polizeiinspektion seines Wohnortes kam schließlich mit einem positiven Ergebnis zurück. Konfrontiert mit den Fotos von den Tatorten, hatte der verliebte junge Mann über einen Dolmetscher sofort zugegeben, dass die Graffitis von ihm stammten. Er sei jung und sehr verliebt gewesen, erzählte der Beschuldigte. Und da sei er auf die Idee gekommen, seinen Gefühlen durch die Graffitis Ausdruck zu verleihen. Er gelobte den Thüringer Kollegen Besserung. Er werde so etwas nie wieder tun, sondern lieber telefonieren. Er bot an, den Schaden in monatlichen Raten begleichen zu wollen. Ob die Angebetete die Liebesschwüre des schmachtenden Galans erhört hat, geht aus der Vernehmung im Nachbarbundesland nicht hervor. pol