Serenade in der Kirche

Eine begeisternde und dabei gemütliche Serenade wurde in einem Konzertnachmittag in der Küpser Jakobikirche geboten.

Die Mitwirkenden waren die "Fingerspringer" mit ihrem musikalischen Leiter Siggi Winkler (Gitarre), Veronika Petrat (Akkordzither) und die Zither-Akteure Brigitte Brückner, Renate und Heinrich Glaser sowie Christine Winkler. Als Weiteres waren der evangelische Kirchenchor Küps und der Gesangverein "Concordia" Wildenberg unter der Leitung von Hella Klumpp im Einsatz. Programmgestalterin Veronika Petrat bedankte sich bei allen Mitwirkenden und den Besuchern. Heinrich Glaser kündigte die einzelnen Stücke an.

Die Fingerspringer hatten in ihrem Programm folgende Lieder: "Die Abendglocken läuten", "Über abendstille Auen", "Abend wird es wieder" mit Gesang, "Steh'n zwei Stern' am hohen Himmel", "Wenn die Sternlein abends blinken", "Es löscht das Meer die Sonne aus", "Guter Mond, du gehst so Stille", "Still ruht der See, die Vöglein schlafen" mit Gesang, "Ein Abend im Gebirge", "Im Abendrot", "Guten Abend, gut Nacht", "Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein", "Abendsternwalzer", "Abendfrieden" und zum Schluss das "Abendlied".

Starke Ausstrahlung

Der Küpser Kirchenchor mit den Wildenberger Sängern hatte eine starke Ausstrahlung. Zu Gehör kamen: "Abend ward, bald kommt die Nacht", "Klinge lieblich und sacht", "Der Mond ist aufgegangen", die Wildenberger alleine mit dem Gastgeschenk "Dona pacem domine", "'st Feierobend" und am Ende: "Ein Tag voll Harmonie verklang". Spenden wurden für den evangelischen Kindergarten "St.-Jakobi-Strolche" gesammelt.