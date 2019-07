Serenade im Schlosshof

Die Sängergruppe Mainleus lädt am Freitag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr zu einer Serenade in den Schlosshof in Wernstein ein. In diesem Jahr sind der Gesangverein "Liederhort" Willmersreuth mit seinem Frauenchor und dem Männerchor sowie die gemischten Chöre der Gesangvereine Kirchleus mit dem Spinnereigesangverein Mainleus und den Chören aus Rothwind, Schwarzach-Schmeilsdorf und Veitlahm vertreten. Alle Vereine stellen traditionelles Liedgut und neu eingeprobte Stücke vor. Der Abend soll Appetit aufs Singen machen. Die Veitlahmer Alphornbläser begleiten das Konzert. Die Feuerwehr Wernstein kümmert sich um das leibliche Wohl , der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Schlossscheune verlegt. red