Ein fröhlicher Abend in einer herrlichen Sommernacht im romantischen Innenhof des Karmelitenklosters Heilig Kreuz - am Samstag, 27. Juli, findet ab 19 Uhr im Pfarrzentrum Heilig Kreuz, Langfeldstraße 36 in Erlangen, eine Sommerserenade statt. Der Eintritt ist frei. Es unterhält die Musikgruppe "Brässluft", ein Blechbläserensemble aus Herzogenaurach, welches ein Repertoire von traditionell bis modern gekonnt interpretiert. red