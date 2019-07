Der Markt Ebrach lädt zur Sommerserenade am morgigen Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr in den Abteigarten Ebrach ein. Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Kaisersaal statt. Das Motto lautet "Perlen der Musik: Venezianischer Barock und Wiener Klassik". Ausgeführt wird die Serenade vom Quartett Bamberg unter der Moderation von Karlheinz Busch. Karten gibt es beim Markt Ebrach sowie an der Abendkasse. red