Sensibilität der Frauen gewürdigt

Diözesanvorsitzende Edeltraud Hann und Geistlicher Beirat Bernhard Stühler begrüßten gestern unter strahlend blauem Himmel ein Meer von blauen Fahnen. Mindestens 90 der 174 Zweigvereine zwischen Eltmann und Aschaffenburg waren dabei. "Maria Wegweiserin" - unter diesem Motto stand der Freiluftgottesdienst, der in die Wallfahrtskirche übertragen wurde.

Pfarrer Stühler griff in seiner Predigt das Jahresmotto des Frauenbundes auf, das "Selbst-bewusst-offen" lautet. Es gelte heute, sich die Frage zu stellen: "In welcher Gesellschaft leben wir und in welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben?" Hier komme den Frauen große Verantwortung zu, denn Frauen hätten hier die richtigen Antworten. Gerade sie nähmen wahr, wo der Schuh drückt, "wo die Ängste in unseren Familien, in der Gesellschaft sind". Im täglichen Leben seien es oft die Frauen, die für Solidarität und Rücksichtnahme sorgen und dies auch überzeugend leben. Wie engagiert die Frauen sind, das zeigten diese eindrucksvolle Wallfahrt und die Beteiligung.

Diözesanvorsitzende Hann war begeistert vom Zulauf. Sie wies vor dem Gottesdienst darauf hin, dass Bernhard Stühler vom neuen Bischof als Geistlicher Beirat entpflichtet worden sei, weil er andere Aufgaben bekam. Deshalb sei diese Funktion nun neu zu besetzen, "und ich finde, es wäre einmal an der Zeit für eine geistliche Beirätin. Die Einladung geht an alle Theologinnen in der Diözese".

Nach dem Gottesdienst nutzten viele Frauen die Gelegenheit zur Begegnung und informierten sich über die neuesten Bildungsangebote des Katholischen Frauenbundes.

Viele Helfer waren im Einsatz

Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Limbach waren bestens gerüstet, um die Verpflegung sicherzustellen. Rund 30 Helfer waren im Einsatz, grillten Bratwürste, kochten Kaffee und verkauften kühle Getränke. Feuerwehrkommandant Christian Schmitt hatte zwölf Aktive im Einsatz, um den Verkehr zu regeln, und so klappte das Vorfahren der Busse und ihre Weiterleitung auf entfernter liegende Parkplätze reibungslos.

Viele Gruppen kamen vom Untermain, aber auch aus der direkten Umgebung. Mit dem Fahrrad kamen Irma Kram und Klara Herfurth aus Donnersdorf an. Knapp 18 Kilometer sind das, "aber mit dem E-Bike ist das ja nicht so anstrengend", sagten sie voller Vorfreude auf eine schöne Begegnung.