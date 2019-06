Am Sonntag, 2. Juni, findet von 16 bis 18 Uhr ein Sensenkurs im Erba-Park statt. Wer nur ein- bis zweimal pro Jahr mäht, weil's insektenfreundlich sein soll, greift am besten zur mechanischen Sense, lautet die Empfehlung des Veranstalters Bienen-leben-in-Bamberg.de. Ausprobiert wird das Sensen an kleinen Flächen rund um die Bienen-Infowabe am Bienenweg 1, die in Absprache mit dem Garten- und Friedhofsamt zu diesem Anlass ungemäht blieben. Sensen sollten mitgebracht werden, die vorhandenen werden abwechselnd genutzt. Der Kurs ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. red