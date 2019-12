Sensationelle Nachrichten fürs Fernsehen

Rund 40 Mitwirkende gestalteten das Krippenspiel in der übervollen Kilianskirche. Erstmals wurde auch in den Eltern-Kind-Raum im Haus der Begegnung das Geschehen übertragen. Im Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte standen heuer sensationsheischende Reporter, die das Weihnachtsgeschehen dann auch wirklich ins 1. Deutsche Fernsehen brachten. Katharina Hargens, Leiterin der CVJM-Theatergruppe, gelang es, das biblische Ereignis nach der Fassung von Benjamin Maier mit der modernen Medienwelt zu verknüpfen. Interessiert ließen sich die vielen Besucher in das Wunder der Weihnacht mitnehmen. red