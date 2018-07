Seniorin zurück ins Heim gebracht

pol



Am Montagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung, dass eine verwirrte ältere Dame in der Theresienstraße mit Rollator unterwegs sei. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer schätzte die Situation richtig ein, hielt an und kümmerte sich um die erschöpfte Seniorin. Ein Mitarbeiter der Sicherheitswacht, der in der Nähe war, wurde dazu beordert und gemeinsam konnte ermittelt werden, aus welchem Seniorenheim die Dame stammte. Der Verkehrsteilnehmer fuhr die Frau zurück, während der Sicherheitswachtmitarbeiter den Rollator quer durch die Stadt schob.