Seniorin wird beim Einkaufen bestohlen

Opfer eines Diebstahls wurde am Mittwochnachmittag eine 74 Jahre alte Frau. Während ihres Einkaufs in einem Markt in der Hofheimer Straße in Haßfurt ist der Seniorin aus der Einkaufstasche, die am Wagen hing, der Geldbeutel entwendet worden. Der konnte zwar später vor dem Markt aufgefunden werden, jedoch fehlten das Bargeld in Höhe von 70 bis 80 Euro und der Personalausweis der Frau. Verdächtig ist ein 30 bis 35 Jahre alter Mann, dunkler Hauttyp mit dunklen Haaren, der während des Einkaufs ständig um die Frau herumschlich. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter Ruf 09521/9270.