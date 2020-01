Seniorin stürzt im Omnibus

Auf der B 4 ist es am Dienstag gegen 13.10 Uhr an der Abfahrt zur A 3 bei Tennenlohe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 82-jährige Frau aus Nürnberg in einem Omnibus schwer stürzte. Ein blaues Auto zog unvermittelt von dem Ausfädelungsstreifen zurück auf den rechten Fahrstreifen der B 4, weshalb ein dahinter fahrendes Auto und der folgende Omnibus stark abbremsen mussten. Aufgrund dieses Bremsmanövers stürzte die Frau von ihrem Sitz zu Boden und zog sich Verletzungen zu, weshalb sie stationär im Klinikum in Erlangen behandelt werden musste. Zeugen bzw. die beteiligten Fahrer der beiden Autos werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760514, zu melden. pol