Seniorin nimmt Hyundai die Vorfahrt

Am Freitag kam es um 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2244 im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer Verletzt wurde. Eine 82-jährige VW-Fahrerin übersah an der Einmündung eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin die vorfahrtberechtigt war. Die Fahrerin des Hyundai konnte einen Zusammenstoß nicht mehr ausweichen, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Nach dem Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der 38-jährigen nach links von der Fahrbahn ab und rutschte einen zwei tiefen Abhang hinab. Die Unfallverursacherin wurde leicht, die andere Autofahrerin dagegen schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden im Gesamtwert von 15 000 Euro.